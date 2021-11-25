Европейский союз может сократить срок действия сертификатов вакцинации от COVID, что повлияет на требования, предъявляемые к иностранных туристам. В частности, срок действия хотят сократить до 9 месяцев вместо 12.

Как пишет издание со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии, Брюссель предложит всем странам-участницам свободно принимать вакцинированных туристов. В том числе полностью открыться с 10 января для иностранцев, которые привились одобренными ВОЗ вакцинами.

Кроме того, ожидается, что уже сегодня Еврокомиссия порекомендует сократить срок действия сертификатов вакцинации от COVID до 9 месяцев вместо сегодняшних 12. Bloomberg полагает, что таким образом туристов для свободного въезда обяжут сделать бустерную прививку через 9 месяцев после второй дозы.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.