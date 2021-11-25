ЕС может сократить срок действия сертификатов COVID-вакцинации [ Редактировать ]
Европейский союз может сократить срок действия сертификатов вакцинации от COVID, что повлияет на требования, предъявляемые к иностранных туристам. В частности, срок действия хотят сократить до 9 месяцев вместо 12.
Как пишет издание со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии, Брюссель предложит всем странам-участницам свободно принимать вакцинированных туристов. В том числе полностью открыться с 10 января для иностранцев, которые привились одобренными ВОЗ вакцинами.
Кроме того, ожидается, что уже сегодня Еврокомиссия порекомендует сократить срок действия сертификатов вакцинации от COVID до 9 месяцев вместо сегодняшних 12. Bloomberg полагает, что таким образом туристов для свободного въезда обяжут сделать бустерную прививку через 9 месяцев после второй дозы.
Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.
Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.
по теме
Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса
Всего в стране уже проведено более 23,5 млн прививок
Вчера было вакцинировано почти 300 тысяч человек
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что Европа сейчас борется с новой волной пандемии коронавируса с рекордными случаями заболеваемости в нескольких странах
В Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более чем 9 млн граждан