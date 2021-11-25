В Киеве взорвался газ в жилом доме: началась эвакуация [ Редактировать ]
В четверг, 25 ноября, в Киеве, в Шевченковском районе в пятиэтажке на улице Максима Берлинского, произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
По данным спасателей, во время пожара взорвался бытовой газ, жертв и пострадавших нет.
Сначала поступило сообщение о пожаре, на месте спасатели увидели густой дым из окна 3-этажа и начали эвакуацию людей.
Во время следования в квартиру, где произошел пожар, пожарные услышали взрыв. К счастью, в доме никого не было. Прибывшие в квартиру пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Как выяснилось, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание, после чего возник пожар. Огонь повредил газовый шланг, что и привело к утечке газа и незначительному взрыву. В результате взрыва было повреждено остекление балкона.
Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет.
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Кроме того, в немецкой федеральной земле Верхняя Бавария на территории города Рорбах-ан-дер-Ильм случился взрыв в жилом доме, после чего тот разрушился. В настоящее время там работают сотрудники пожарных и спасательных служб, также были привлечены кинологи с поисковыми собаками.
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