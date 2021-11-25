В Киеве почти десяток улиц остались без горячей воды: список [ Редактировать ]
В столице дома на девяти улицах остались без холодного водоснабжения из-за многочисленных аварий. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводокнанала".
Таким образом, временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
- Бул. Тараса Шевченко,19, 21, 23;
- Пров. Тимирязевский, 1, 1В;
- Ул. Автопарковая, 11; ул. Луговая, 85, 87;
- Ул. Академика Туполева, 15В;
- Ул. Львовская, 36, 38;
- Пр-т. Победы, 113;
- Ул. Героев Севастополя, 36/1;
- Ул. Гарматная, 57.
Отмечается, что водоснабжение сотрудники аварийных бригад восстановили по следующим адресам:
- Бул. Тараса Шевченко, 25;
- Ул. Анны Ахматовой, 9/18;
- Ул. Михаила Драгоманова, 20;
- Ул. Золотоношская, 12-28, 11-33;
- Ул. Корчеватская, 24-36, 33-45;
- Ул. Армейская, 20-30;
- Ул. Хуторская 1-5, 2-10;
- Пер. Хуторской, 1-3;
- Ул. Академика Туполева, 15В;
- Ул. Булгакова, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А.
Читайте также, в столице в 531 жилом доме отключили горячее водоснабжение. Таким образом, киевляне будут вынуждены мыться в холодной воде, такие меры приняли в связи с испытаниями сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1.
Кроме того, тарифы на отопление и горячую воду в Киеве могут "взлететь" почти на 30-40%. В соответствии с документом, если раньше 1 Гкал тепла "Киевтеплоэнерго" продавал населению по 1654 грн, то в новом отопительном сезоне цена выросла до 2381 грн с НДС.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Женщина в возрасте 50-55 лет выходила из магазина и стала переходить дорогу прямо через колеи, не смотря по сторонам
Также были обнародованы положительные последствия судебного разбирательства
На месте происшествия работают правоохранители
Транспортное средство Opel Omega протаранило бетонную конструкцию
В транспортном средстве ехала семья с детьми