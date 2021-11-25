В столице дома на девяти улицах остались без холодного водоснабжения из-за многочисленных аварий. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводокнанала".

Таким образом, временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

Бул. Тараса Шевченко,19, 21, 23;

Пров. Тимирязевский, 1, 1В;

Ул. Автопарковая, 11; ул. Луговая, 85, 87;

Ул. Академика Туполева, 15В;

Ул. Львовская, 36, 38;

Пр-т. Победы, 113;

Ул. Героев Севастополя, 36/1;

Ул. Гарматная, 57.

Отмечается, что водоснабжение сотрудники аварийных бригад восстановили по следующим адресам:

Бул. Тараса Шевченко, 25;

Ул. Анны Ахматовой, 9/18;

Ул. Михаила Драгоманова, 20;

Ул. Золотоношская, 12-28, 11-33;

Ул. Корчеватская, 24-36, 33-45;

Ул. Армейская, 20-30;

Ул. Хуторская 1-5, 2-10;

Пер. Хуторской, 1-3;

Ул. Академика Туполева, 15В;

Ул. Булгакова, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А.

Читайте также, в столице в 531 жилом доме отключили горячее водоснабжение. Таким образом, киевляне будут вынуждены мыться в холодной воде, такие меры приняли в связи с испытаниями сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1.

Кроме того, тарифы на отопление и горячую воду в Киеве могут "взлететь" почти на 30-40%. В соответствии с документом, если раньше 1 Гкал тепла "Киевтеплоэнерго" продавал населению по 1654 грн, то в новом отопительном сезоне цена выросла до 2381 грн с НДС.

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