В столице со вторника, 20 июля, в 531 жилом доме отключили горячее водоснабжение. Таким образом, киевляне будут вынуждены мыться в холодной воде вплоть до 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Такие меры приняли в связи с испытаниями сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1. Известно, что без горячего водоснабжения остались следующие здания: 361 жилой дом, 33 учебных заведений и 137 ведомств.

Отмечается, что основные отключения касаются зданий в Соломенском районе Киева, а также одного дома в Голосеевском районе. Перечень адресов, где во время периода испытаний будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно просмотреть по следующей ссылке.

Ранее мы писали, что с 12 по 26 июня 2021 года в Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело гидравлические испытания теплосетей. Их проверяют, чтобы своевременно выявить слабые места и уменьшить уровень аварийности в холодное время года.

Кроме того, в Киеве, на улице Пушкинской, произошел прорыв теплотрассы. Без горячей воды из-за инцидента остались четыре дома, также на карте Google Maps указано, что на улице Пушкинской в Киеве затруднено движение транспорта.

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