В пятницу, 26 ноября, день "экватора" своей каденции, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. Глава государства собирает журналистов украинских и международных СМИ для обсуждения актуальных вопросов жизни общества.

Мероприятие начинается в 12:00, заявленная длительность - 3 часа. Марафон будут транслировать онлайн на Facebook-странице Офиса президента и в эфире украинских телеканалов.

Пресс-марафон проходит в коворкинге Creative States.

Это уже вторая пресс-конференция главы государства в 2021 году, но на этот раз она организована в формате пресс-марафона.

Из-за ситуации с коронавирусом число участников встречи ограничено.

Приглашено 30 журналистов украинских и зарубежных изданий, каждый из которых сможет задать свой вопрос.

Как сообщили в Офисе президента, во время общения с журналистами планируется обсудить наиболее значимые на данный момент темы, среди которых:

реформы в Украине;

ситуация на востоке страны;

энергетическая безопасность и тарифы;

экономическая стабильность;

борьба с пандемией COVID-19.

Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.

Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.

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