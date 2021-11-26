Зеленский начинает пресс-марафон: что известно [ Редактировать ]
В пятницу, 26 ноября, день "экватора" своей каденции, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. Глава государства собирает журналистов украинских и международных СМИ для обсуждения актуальных вопросов жизни общества.
Мероприятие начинается в 12:00, заявленная длительность - 3 часа. Марафон будут транслировать онлайн на Facebook-странице Офиса президента и в эфире украинских телеканалов.
Пресс-марафон проходит в коворкинге Creative States.
Это уже вторая пресс-конференция главы государства в 2021 году, но на этот раз она организована в формате пресс-марафона.
- Из-за ситуации с коронавирусом число участников встречи ограничено.
- Приглашено 30 журналистов украинских и зарубежных изданий, каждый из которых сможет задать свой вопрос.
Как сообщили в Офисе президента, во время общения с журналистами планируется обсудить наиболее значимые на данный момент темы, среди которых:
- реформы в Украине;
- ситуация на востоке страны;
- энергетическая безопасность и тарифы;
- экономическая стабильность;
- борьба с пандемией COVID-19.
Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.
Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.
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