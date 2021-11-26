В понедельник, 26 ноября, стало известно о том, когда пройдет прощание с экс-мэром Киева Александром Омельченко. Об этом сообщает КГГА на своем сайте.

Так, прощание состоится в понедельник, 29 ноября, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации на улице Крещатик.

Отдать дань уважения бывшему главе Киева горожане смогут с 10:00 до 13:00.

Церемония прощания будет проходить с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении.

В Колонный зал будут допускать группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

Ранее Омельченко срочно госпитализировали с коронавирусом.

Напомним, недавно на 89 году жизни умер экс-народный депутат Украины Ефим Звягильский. Причиной смерти политика стали осложнения в результате инфицирования коронавирусной инфекцией.

Кроме того, умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью, в мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

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