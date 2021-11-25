Скончался экс-мэр Киева Александр Омельченко [ Редактировать ]
В четверг, 25 ноября, умер экс-мэр Киева Александр Омельченко.
В последнее время он болел коронавирусом. У Александра были поражены легкие.
Ранее Омельченко срочно госпитализировали с коронавирусом.
Напомним, недавно на 89 году жизни умер экс-народный депутат Украины Ефим Звягильский. Причиной смерти политика стали осложнения в результате инфицирования коронавирусной инфекцией.
Кроме того, умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью, в мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.
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