В четверг, 25 ноября, умер экс-мэр Киева Александр Омельченко.

В последнее время он болел коронавирусом. У Александра были поражены легкие.

Ранее Омельченко срочно госпитализировали с коронавирусом.

Напомним, недавно на 89 году жизни умер экс-народный депутат Украины Ефим Звягильский. Причиной смерти политика стали осложнения в результате инфицирования коронавирусной инфекцией.

Кроме того, умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью, в мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

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