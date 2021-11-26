Спеціальні навчання правоохоронців із гарантування правопорядку та безпеки в прикордонних районах відбулися на півночі Житомирської області. Участь у вишколі взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби і Національної гвардії. Головна мета навчань - відпрацювати план спільних дій для ефективного захисту рубежу.

Ми розглядаємо один із пунктів пропуску, де може бути порушення кордону у рамках від 500 до двух тисяч мігрантів. Цей гарнізон був задіяний якраз для стримання такої кількості людей.

Ідуть прямі сутички саме на прикордонному посту. Ми обіграли саме цей сценарій. А також те, що група осіб може прорватися через кордон і їх необхідно буде розшукати пошуковими групами, висунути додаткові резерви для того, щоб їх замкнути на окремій території. І після цього вже зробити заходи по їх затриманню. І доставлення в пункти фільтрації для того, щоб вирішити питання з ними в законодавчому полі.