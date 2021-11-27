В Украине год завершается исторически высоким ростом внутреннего валового продукта - около 195 миллиардов гривен. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, уже в 2022 году украинцев ждет утепление жилых домов, а также будет восстановлена система орошения на Юге страны. Эти факторы существенно повлияют на рост ВВП.

В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров.

Отмечается, что Свириденко провела совместную онлайн-встречу с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, инвестирующих в Украину.

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Кроме того, на территории Украины в течение 2021 года был зарегистрирован рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 2,1%. За январь-июль текущего года индекс производства вырос на 1,3%, при этом согласно оперативным данным Госстата, рост ВВП в период второго квартала 2021 года составил 5.4 %.

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