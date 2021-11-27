В разрушенной взрывом квартире в многоэтажке города Новая Одесса Николаевской области нашли выжившую женщину без сознания. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшую нашли в квартире на 4 этаже. Сотрудники спасательной службы обнаружили женщину во время проведения демонтажных работ.

По состоянию на 13:00 на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в г. Новая Одесса в ходе демонтажа разрушенных элементов дома изъято в квартире на 4 этаже тело женщины без сознания, которая проживала сама.

Отмечается, что в настоящее время местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.

Напомним, в городе Новая Одесса, который находится в Николаевской области, в пятиэтажном доме прогремел взрыв, который уничтожил 2 квартиры. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа, в настоящее время 3 человека пострадали.

Кроме того, в жилом пятиэтажном доме в Николаевской области, где произошел взрыв, спасатели эвакуировали 50 жителей. Всего к ликвидации последствий взрыва привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.

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