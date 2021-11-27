В Украинском центре здравоохранения рассказали, что по итогам 2021 года показатели смертности от коронавирусной инфекции превысят аналогичные в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба УЦЗ.

Такой неутешительный итог был подведен после анализа ситуации с COVID-19 в период с 18 по 24 ноября. При этом среди госпитализированных только 1 человек из 10 в Украине вакцинирован.

Отмечается, что в 2020 году были зафиксированы 33,5 тысяч избыточных смертей, из которых более 31 тысячи были зафиксированы с сентября по декабрь. Известно, что количество таких летальных исходов может резко увеличиться. В странах с успешной вакцинальной кампанией показатель смертности от COVID-19 низкий, у аутсайдеров соответственно высокий.

Читайте также, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3% (2,7% по неполным данным 4-5-недельной давности и 3,2% по оперативной оценке).

Кроме того, по состоянию на январь-сентябрь 2021 года смертность населения в Украине на 14,3% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В сентябре 2021 года умерли 48 425 человек, что в несколько раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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