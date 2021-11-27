В субботу, 27 ноября, скончалась бывшая и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий. Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Очень грустная весть: отошла от нас в лучший мир Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки, в прошлом – и.о. министра образования и науки, а на протяжении 2016-2019 годов – руководитель профильного департамента образования Львовской ОГА.

Отмечается, что причины смерти остаются неизвестными, однако в семье Мандзий рассказали, что она полтора года боролась с тяжелым недугом. Известно, что Любомира Мандзий в 2016-2019 гг. была директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области, а с 25 марта 2020 года по 25 июня 2020 года являлась исполняющей обязанности министра образования и науки.

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