Умер один из основателей русского рока Александр Градский [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В возрасте 72 лет скончался российский певец и композитор Александр Градский, который был одним из основоположников русского рока. Об этом сообщает BBC.
По информации СМИ, состояние певца ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса, а накануне он попал в реанимацию московской больницы с подозрением на инсульт.
Музыкант родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. Еще в школьные годы начал заниматься рок-музыкой. В 1960-х он основал рок-группы "Славяне" и "Скоморохи".
Широкую популярность он получил в 1974 году, когда вышел фильм Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", музыку к которому написал Градский.
В 1976 Александр Градский впервые исполнил песню "Как молоды мы были", которая стала одной из самых популярных песен в его исполнении.
Он также известен как организатор советских рок-фестивалей.
Напомним, что в России скончался актер Валерий Гаркалин, звезда фильма "Ширли-мырли".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 19 ноября, в Москве на 96-м году жизни умерла советская и российская актриса Нина Агапова
Його подала помічниця сценариста фільму Мемі Мітчелл, на зйомках якого актор убив українську операторку Галину Гатчинз.
В четверг, 18 ноября, стало известно, что скончался российский актер театра и кино Игорь Савочкин, который прославился ролью в фильме "Ночной дозор"
Актер очень гордился своей недавней работой в кино и был взволнован перед следующей главой карьеры
На 81 году жизни скончалась известная российская актриса театра и кино