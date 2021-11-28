В возрасте 72 лет скончался российский певец и композитор Александр Градский, который был одним из основоположников русского рока. Об этом сообщает BBC.

По информации СМИ, состояние певца ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса, а накануне он попал в реанимацию московской больницы с подозрением на инсульт.

Музыкант родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. Еще в школьные годы начал заниматься рок-музыкой. В 1960-х он основал рок-группы "Славяне" и "Скоморохи".

Широкую популярность он получил в 1974 году, когда вышел фильм Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", музыку к которому написал Градский.

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В 1976 Александр Градский впервые исполнил песню "Как молоды мы были", которая стала одной из самых популярных песен в его исполнении.

Он также известен как организатор советских рок-фестивалей.

Напомним, что в России скончался актер Валерий Гаркалин, звезда фильма "Ширли-мырли".

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