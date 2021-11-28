Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес, отобравший пояса (WBA, WBO и WBC) у Василия Ломаченко, проиграл австралийцу Джорджу Камбососу-младшему раздельным решением судей. 12-раундовый поединок состоялся в Нью-Йорке.

24-летний американец пуэрториканского происхождения не сумел защитить титул чемпиона мира по всем четырем версиям: Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Теофимо Лопес потерпел первое поражение в карьере при 16 победах (12 нокаутом).

28-летний Камбосос-младший не знает поражений на профессиональном ринге - на его счету 20 побед (10 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

Кроме Камбососа-младшего, званием абсолютного чемпиона мира в профессиональном боксе сейчас владеют британец Джош Тэйлор (до 63,5 кг) и мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг).

Напомним, что 32-летний Василий Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Лопес владел поясом IBF. Поражение от Лопеса стало вторым в карьере Василия, всего у него 14 побед (10 - нокаутом).

"Подробности" писали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.