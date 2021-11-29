В турецком городе Стамбул прошел сильный ураган, который сносил все на своем пути. В результате стихийного бедствия есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает телеканал NTV.

В частности, в ходе стихийного бедствия была уничтожена старинная башня с часами. Также стихия унесла жизни 2 человек, а также 9 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Отмечается, что в Бешикташе был вырван с корнем столетний платан и упал на припаркованный автомобиль. Известно, что в районе города Бурса из-за шторма упало дерево на проезжавший пассажирский микроавтобус. Два пассажира в маршрутке пострадали.

Dışarı çıkmayın her an olabilirsiniz

İstanbul pic.twitter.com/bOIxal6J35 — Eyüp (@eypogzhn1) November 29, 2021

Читайте также, в результате обрушившегося на северо-восток США урагана "Ида" погиб по меньшей мере 71 человек. На северо-востоке погибли по меньшей мере 52 человека, в Нью-Йорке правоохранители обнаружили тело женщины, пропавшей без вести во время наводнения на прошлой неделе.

Кроме того, в Мексике бушует ураган "Рик". Больше всего страдает Тихоокеанское побережье страны, там ураган вызвал наводнения, по словам спасателей, есть угроза оползней, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни ураган начнет ослабевать.

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