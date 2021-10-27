Про загиблих чи травмованих не повідомляють

У Мексиці вирує ураган "Рік". Найбільше потерпає Тихоокеанське узбережжя країни. Там буревій спричинив повені. За словами рятувальників, є загроза зсувів ґрунту. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили деякі будівлі, затопили автошляхи.

Про загиблих чи травмованих не повідомляють. За прогнозами тамтешніх синоптиків, уже найближчими днями ураган почне слабшати.

Хорхе Ромеро, рятувальник: