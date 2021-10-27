Мексика потерпає від урагану "Рік" [ Редактировать ]
У Мексиці вирує ураган "Рік". Найбільше потерпає Тихоокеанське узбережжя країни. Там буревій спричинив повені. За словами рятувальників, є загроза зсувів ґрунту. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили деякі будівлі, затопили автошляхи.
Про загиблих чи травмованих не повідомляють. За прогнозами тамтешніх синоптиків, уже найближчими днями ураган почне слабшати.
Хорхе Ромеро, рятувальник:
Поки що ураган не завдав великих збитків. Усіх людей попередили завчасно. Саме тому і влада на місцях, і жителі встигли підготуватися.
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