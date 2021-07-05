Богатейший человек планеты Джефф Безос уволился с поста генерального директора Amazon – компании, которую он же основал 27 лет назад. 57-летний миллиардер смог заработать на своем детище 203 миллиарда долларов.

Решение о своем уходе с поста главы компании Безос объявил в мае. Однако "увольнение" не означает, что он полностью покидает Amazon, а станет лишь исполнительным председателем совета директоров компании. Роль директора возьмет на себя Энди Ясси.

Безос уходит с поста генерального директора, чтобы уделять больше времени другим проектам, включая Bezos Earth Fund, The Washington Post, Amazon Day 1 Fund и его космическую компанию Blue Origin, которая отправит его в космос 20 июля 2021 года.

Why that July 5 for Jassy to takeover?



Bezos: "We chose that date because it's sentimental for me, the day Amazon was incorporated in 1994, exactly 27 years ago." — Deirdre Bosa (@dee_bosa) May 26, 2021

В прошлом году основатель Amazon получил зарплату в размере 81,8 тысяч долларов и другую компенсацию в размере 1,6 миллиона долларов, при этом большая часть его состояния поступает от холдингов Amazon и других активов.

Как и в случае с большинством технологических компаний, во время пандемии Amazon продемонстрировала стремительный рост прибыли и стоимости акций, что привело к еще большему росту состояния Безоса.

Джефф Безос после увольнения улетит в космос

Компания, которую он основал в своем гараже почти три десятилетия назад, обладает рыночной капитализацией в 1,7 триллиона долларов и принесла 386 миллиардов долларов дохода в прошлом году.

Его состояние в 762 тысяч раз превышает средний уровень состояния 65-летнего американца, что является средним пенсионным возрастом в США. По данным Business Insider, средний собственный капитал людей в этой возрастной группе составляет 266 тысяч долларов.

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Безусловно, у Безоса есть огромный опыт в бизнесе и деловая хватка, но он не самый любимый миллиардер, как, например, Илон Маск. Когда Джеф Безос анонсировал свой туристический полет в космос, на сайте Change.org появилась петиция с требованием "не пускать его обратно на Землю".

Также публика невзлюбила Безоса за уклонение от уплаты налогов в период с 2007 по 2011 годы, а также за требование и даже одобрение налогового кредита в размере 4000 долларов для своих детей.

Развод с женой Маккензи подмочил репутацию как самого миллиардера, так вскрылись факты о "внутренней кухни" Amazon, как не лучшего места для работы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как глава Virgin Galactic готовится срочно покинуть Землю, чтобы опередить Джеффа Безоса.

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