Богатейший человек планеты Джефф Безос уволился с поста генерального директора Amazon – компании, которую он же основал 27 лет назад. 57-летний миллиардер смог заработать на своем детище 203 миллиарда долларов.

Решение о своем уходе с поста главы компании Безос объявил в мае. Однако "увольнение" не означает, что он полностью покидает Amazon, а станет лишь исполнительным председателем совета директоров компании. Роль директора возьмет на себя Энди Ясси.

Безос уходит с поста генерального директора, чтобы уделять больше времени другим проектам, включая Bezos Earth Fund, The Washington Post, Amazon Day 1 Fund и его космическую компанию Blue Origin, которая отправит его в космос 20 июля 2021 года.

Why that July 5 for Jassy to takeover?



Bezos: "We chose that date because it's sentimental for me, the day Amazon was incorporated in 1994, exactly 27 years ago."