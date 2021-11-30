На Волині вибухнула шкільна котельня [ Редактировать ]
На Волині, у селі Прохід, вибухнула шкільна котельня. Після цього одноповерхова будівля просто завалилася. Причину нині встановлюють фахівці Служби з надзвичайних ситуацій.
Під час інциденту ніхто не травмувався, але 60 учнів та 18 працівників евакуювали. Школярів відправили на дистанційне навчання.
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