Во Львове сотрудники полиции вызволили полуторагодовалого ребенка из запертого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, во время патрулирования проспекта Чорновола экипаж заметил растерянную женщину с детской коляской возле автомобиля Volkswagen Polo. Она рассказала правоохранителям, что машина захлопнулась вместе с ключами внутри, "пленив" ее ребенка.

Отмечается, что пока пеший наряд патрульных отвлекал ребенка мультфильмами через закрытое окно, второй экипаж съездил с женщиной за запасным ключом в поселок Брюховичи. В итоге малыша удалось успешно вытащить из автомобиля, однако тот даже не заметил отсутствия матери.

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Кроме того, Кабинет министров Украины на заседании внес изменения в Правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях. Они устанавливаются на заднем сидении автомобиля (мотоцикла, мопеда) и дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

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