Принц Чарльз прибув до Барбадосу на церемонію відлучення від корони

Історики очікують ефекту доміно. Услід за Барбадосом на вихід збирається Ямайка. А далі може піти й Австралія. Утім, найімовірніше, що з поваги до 95-річної королеви, держави не поспішатимуть відмовлятися від суверена. Чекатимуть до закінчення її правління.