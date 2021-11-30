В Одессе в лицее "Олимпиец" умер 15-летний мальчик. Смерть ребенка подтвердила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Трагедия в лицее "Олимпиец". Ушел из жизни ребенок, парень 15 лет. Трагедия для всех, кто работает с детьми, педагогов, сверстников. Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, называть сейчас нельзя. Мы работаем вместе с полицией. С одноклассникамирядом психологи Департамента, потому что дети испытали серьезный стресс. Самое страшное.

Полиция сообщает, что утром 30 ноября юношу нашла воспитательница в уборной повешенным.

В соцсетях пишут, что якобы мальчик был из проблемной семьи наложил на себя руки из-за буллинга. Ранее он уже пытался выпрыгнуть в окно, но его остановили.

Глава департамента образования Одесского горсовета сообщила сайту "Сегодня", что ребенок не был жертвой издевательств.

Я подтверждаю факт смерти ребенка на территории лицея. Как это произошло, было ли это самоубийство или что-то другое - этого сообщить не могу. Не имею права. Что касается того, что, якобы, ребенок был жертвой булллинга - такого не было. Ребенок достаточно крепкий физически и не мог дать себя в обиду. Информацию о буллинге считаю домыслами.

На сайте лицея "Олимпиец" сообщается, что школа-интернат спортивного направления делает упор на тайский бокс.

Многие годы мы сотрудничаем с Федерацией тайского бокса. Ежегодно участники кружка представляют нашу страну в разных частях света (Китай, Таиланд, Польша, Литва) и получают золотые, серебряные, бронзовые медали. За эти годы было подготовлено из числа наших воспитанников: заслуженный мастер спорта международного класса - 1; заслуженный тренер Украины - 2; заслуженный мастер спорта - 2; мастер спорта международного класса - 5; мастер спорта Украины -4; кандидат в мастера спорта -30. Завоевали 41 медаль на чемпионатах Мира и Европы.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Чернигове лицеисту удалили селезенку после удара воспитателя, а в черкасской гимназии девятиклассник в тире получил пулю в голову.