Бюджет, разработанный правительством вместе с монобольшинством, далек от реальных потребностей людей. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя государственный бюджет на следующий год, за который парламент проголосовал во втором чтении 2 декабря.

По словам оппозиционного политика, сейчас украинцы оказались в очень сложной ситуации. Высокие цены и тарифы провоцируют рост бедности, а власть, вместо защиты и поддержки людей, занимается только собственными потребностями.

"Яркий пример того, как власть относится к людям – неучтение правки от ОП-ЗЖ в бюджет по увеличению помощи при рождении ребенка. С 2014 года при рождении первого, второго и третьего ребенка выплачивается одинаковая сумма – 40 тысяч гривен. Всем понятно, что за семь лет эта сумма превратилась в ничто. ОП-ЗЖ требовала учесть инфляцию и выплачивать за первого ребенка – 50 тыс грн, за второго – 100 тыс и за третьего – 150 тысяч гривен. Для государства это не большие деньги, но для молодых семей – существенная помощь, учитывая тот факт, что демографическая ситуация в стране катастрофически ухудшается, рождается меньше, чем умирает. Однако власти проигнорировали наши предложения. И это только один пример отношения власти к своим гражданам", - отметил Юрий Бойко.

В то же время, по словам оппозиционного политика, недопустимо увеличивается финансирование органов власти.

"На Кабмин увеличили расходы на 200 млн грн, на Антикоррупционный суд – 200 млн, аппарат СНБО получил дополнительно 120 млн грн по сравнению с прошлым годом. И это всего несколько примеров. Это – цинизм и безответственность", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что государственный бюджет не имеет абсолютно ничего общего с тем, что реально нужно людям. И эту ситуацию нужно немедленно исправить.

"Парламент такими антинародными решениями дискредитировал себя. Если монобольшинство имеет политическую совесть, нужно распустить Верховную Раду и идти на перевыборы, чтобы люди получили шанс проголосовать за тех политиков, которые будут профессионально работать. У ОП-ЗЖ есть стратегия, как вывести страну из социально-экономического кризиса", - резюмировал Юрий Бойко.