У Вашингтоні впевнені, що Москва має план вторгнення в Україну

Захист України від російської агресії став провідною темою дводенного саміту НАТО, який добіг кінця в столиці Латвії. Міністри закордонних справ країн-членів Альянсу та його очільник - дали чітко зрозуміти: повторне порушення територіальної цілісності нашої держави Москві дорого коштуватиме.

На яку підтримку Україна може розраховувати за найгіршого сценарію, та які перспективи членства в Альянсі має Київ - дізнавалася Марина Біленька.

Небезпека на східному фланзі, тероризм, міграційна криза й неспокійні Балкани. Старі й нові безпекові загрози - на порядку денному саміту НАТО у Ризі. Топ-дипломати 30 країн-членів Альянсу прибувають на довгоочікувану зустріч.

Саміт проходить напередодні затвердження нової стратегічної концепції НАТО, яка не оновлювалася з 2010 року. Та головною темою стали не пункти й положення, а Україна.

Західні держави на чолі з США занепокоєні можливим повторним вторгненням Росії. Кремль стягнув до українських кордонів тисячі армійців та важке озброєння. Європа таке вже бачила - цієї весни.

Коли спершу Москва перекинула впритул до тимчасово окупованих територій війська - а потім неочікувано повернула їх назад до баз. Тож чи теперішня загроза реальна - у НАТО точно відповісти не можуть. Військового загострення Альянс хоче уникнути. Водночас готується до найгіршого сценарію.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Нам треба бути готовими до найгіршого, і ми повинні донести до Росії меседж, що вона має відмовитися від військового вторгнення в Україну.

Інакше - дорого заплатить. Захід відповість санкціями, яких у Москві ще не бачили. Обмеження анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, у Вашингтоні впевнені, що Москва має план вторгнення в Україну.

Та наразі не відомо, чи ухвалене рішення про його втілення. Негативним сигналом очільник американської дипломатії назвав посилення пропаганди проти Києва у соцмережах. Востаннє таку активність спостерігали перед вторгненням РФ в Україну 2014 року.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Ми чітко дали зрозуміти, що в разі, якщо Росія і далі йтиме шляхом конфронтації щодо України, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про радикальні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися.

Присутній на другому раунді переговорів - очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: дії Росії на кордоні з Україною - частина агресії Кремля проти Європи.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Враховуючи серйозність загрози, яку несе потенційне нове вторгнення Росії в Україну, європейський континент зараз може опинитися у дуже критичній ситуації. Ми вважаємо, що необхідно проявити силу, щоб потім не довелося її застосовувати.

У разі потреби НАТО може додатково перекинути до Латвії до 40 тисяч бійців. Чи готова Україна доєднатися до Північноатлантичного Альянсу - вирішуватимуть його члени. У Росії немає права вето у цьому питанні. Про таке заявив генсекретар НАТО - Єнс Столтенберг.

За кілька годин до цього Володимир Путін запропонував діалог з Альянсом, щоб юридично закріпити відмову НАТО від розширення на схід - коштом України.

Столтенберг не лише заперечив цій ініціативі, але також назвав Київ цінним партнером. Та розраховувати на гарантії безпеки, чи колективну оборону - наша держава без членства не може.