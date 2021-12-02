Провідною темою саміту НАТО став захист України [ Редактировать ]
Захист України від російської агресії став провідною темою дводенного саміту НАТО, який добіг кінця в столиці Латвії. Міністри закордонних справ країн-членів Альянсу та його очільник - дали чітко зрозуміти: повторне порушення територіальної цілісності нашої держави Москві дорого коштуватиме.
На яку підтримку Україна може розраховувати за найгіршого сценарію, та які перспективи членства в Альянсі має Київ - дізнавалася Марина Біленька.
Небезпека на східному фланзі, тероризм, міграційна криза й неспокійні Балкани. Старі й нові безпекові загрози - на порядку денному саміту НАТО у Ризі. Топ-дипломати 30 країн-членів Альянсу прибувають на довгоочікувану зустріч.
Саміт проходить напередодні затвердження нової стратегічної концепції НАТО, яка не оновлювалася з 2010 року. Та головною темою стали не пункти й положення, а Україна.
Західні держави на чолі з США занепокоєні можливим повторним вторгненням Росії. Кремль стягнув до українських кордонів тисячі армійців та важке озброєння. Європа таке вже бачила - цієї весни.
Коли спершу Москва перекинула впритул до тимчасово окупованих територій війська - а потім неочікувано повернула їх назад до баз. Тож чи теперішня загроза реальна - у НАТО точно відповісти не можуть. Військового загострення Альянс хоче уникнути. Водночас готується до найгіршого сценарію.
Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:
Нам треба бути готовими до найгіршого, і ми повинні донести до Росії меседж, що вона має відмовитися від військового вторгнення в Україну.
Інакше - дорого заплатить. Захід відповість санкціями, яких у Москві ще не бачили. Обмеження анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, у Вашингтоні впевнені, що Москва має план вторгнення в Україну.
Та наразі не відомо, чи ухвалене рішення про його втілення. Негативним сигналом очільник американської дипломатії назвав посилення пропаганди проти Києва у соцмережах. Востаннє таку активність спостерігали перед вторгненням РФ в Україну 2014 року.
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Ми чітко дали зрозуміти, що в разі, якщо Росія і далі йтиме шляхом конфронтації щодо України, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про радикальні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися.
Присутній на другому раунді переговорів - очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: дії Росії на кордоні з Україною - частина агресії Кремля проти Європи.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Враховуючи серйозність загрози, яку несе потенційне нове вторгнення Росії в Україну, європейський континент зараз може опинитися у дуже критичній ситуації. Ми вважаємо, що необхідно проявити силу, щоб потім не довелося її застосовувати.
У разі потреби НАТО може додатково перекинути до Латвії до 40 тисяч бійців. Чи готова Україна доєднатися до Північноатлантичного Альянсу - вирішуватимуть його члени. У Росії немає права вето у цьому питанні. Про таке заявив генсекретар НАТО - Єнс Столтенберг.
За кілька годин до цього Володимир Путін запропонував діалог з Альянсом, щоб юридично закріпити відмову НАТО від розширення на схід - коштом України.
Столтенберг не лише заперечив цій ініціативі, але також назвав Київ цінним партнером. Та розраховувати на гарантії безпеки, чи колективну оборону - наша держава без членства не може.
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Серед іншого - це пошук спільної позиції щодо дій Росії та ситуації на українському кордоні. Позицію США - ексклюзивно для "Подробиць"- прокоментувала з Риги представниця Держдепу.
У порядку денному також дії Білорусі й мігрантська криза, загрози, які з'являються від Китаю. Але все це буде завтра, а сьогодні - головна увага прикута до України.
Небезпека на східному фланзі, тероризм, міграційна криза й неспокійні Балкани. Старі й нові безпекові загрози - на порядку денному саміту НАТО у Ризі.
Про це за підсумками дводенного саміту НАТО у Ризі заявив міністр закордонних справ України - Дмитро Кулеба.
Там зібралися міністри закордонних справ країн-членів Альянсу. Присутній і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.