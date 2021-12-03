Образование тромба - это защитная реакция организма, когда нужно остановить кровотечение. При повреждении образуется кровяной сгусток (тромб), который, как заплатка, закрывает поврежденный участок, т.е. защищает организм от кровопотери. На языке медиков этот процесс называется тромбоз. Кардиологи рассказали, что о тромбозе у человека может свидетельствовать даже посинение или побеление конечностей, сообщает newsyou.info.

"Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, конечность становится холодной, чужой, с болью", - заявляют врачи.

По их словам, такая реакция организма может быть из-за того, что тромб из сердца оторвался и оказался в верхней конечности. При отрыве также может наблюдаться сильная боль, которая не будет проходить при приеме таблеток и уколах, добавил он.

Врачи подчеркнули, что повышенный риск тромбообразования есть у людей с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. Помимо этого, привести к внутрисосудистым тромбозам могут травмы рук и нижних конечностей. Образование тромбов также связано с перенесенным COVID-19.

При тромбозе нужно сразу же вызывать скорую, и она определит, куда повезти человека, чтобы он просто так не ходил. Может произойти острый тромбоз сосудов сердца, и это способно привести к инфаркту. В любом случае следует обратиться к врачам.

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