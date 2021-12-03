Украины в НАТО: какие гарантии Путин потребует от Байдена [ Редактировать ]
На предстоящем онлайн-саммите с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин потребует гарантии невступления Украины в НАТО. А также закрепления их в соответствующем документе. Об этом сообщают "РИА Новости".
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что на переговорах могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО.
Наши предложения о необходимости проведения совместно с коллегами - ведущими странами - работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключили бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам оружейных систем.
России, по его словам, якобы ранее давались устные заверения в том, что альянс не будет расширяться на восток.
Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят. Хотя определенная фиксация заверений делалась. У нас есть запись соответствующих бесед.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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