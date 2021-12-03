Рівненщину засипало снігом [ Редактировать ]
Рівненщину засипало снігом. Автошляхи скувала ожеледиця. Рятувальники оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки. Через низьку температуру на дорогах міста утворилася багнюка. Комунальникам довелося розгрібати її лопатами, щоб люди могли дістатися на роботу. За містом ситуація - дещо краща. Уночі дорожники посипали асфальт. Синоптики прогнозують, що у вихідні до опадів додадуться морози - до мінус семи градусів. Рятувальники закликають усіх бути обачними.
Богдан Масовець, начальник Рівненського гідрометцентру:
Після обіду в нас будуть температури уже мінусові. Це означає, що в нас на дорогах буде ожеледиця. Тому хочеться звернутися до людей, які виїжджають на своїх авто, бути обережними. Дані погодні умови можуть призвести до різного роду небезпек.
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