Путин пожаловался Эрдогану на применение боевых беспилотников [ Редактировать ]
В пятницу, 3 декабря, президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Так, в ходе диалога Путин пожаловался на применение турецких боевых беспилотников "Байрактар".
Российский лидер заявил о важности полного соблюдения минского "Комплекса мер 2015 года" и других договоренностей, в том числе в "нормандском формате".
Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар".
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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