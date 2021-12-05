Перервати вагітність можна лише, якщо це - результат згвалтування або якщо є ризик смерті жінки.

Без права вибору. У Польщі цього тижня вирішили запровадити ще суворішу заборону на аборти. Хоча в країні, де при владі консервативна партія і сильний вплив католицької церкви, і так діє жорсткий регламент у цьому питанні.

Перервати вагітність можна лише, якщо це - результат згвалтування або якщо є ризик смерті жінки. Але навіть у таких випадках лікарі просто бояться робити операції. Бо якщо причину аборту суд не визнає вагомою, медикам загрожує... тюрма!

Як польські депутати хочуть посилити і так драконівські норми? І чому жінкам не допомагають ані протести, ані політичне лоббі опозиції. Далі.

Варшава, перше грудня. Попри морозну погоду, у середмісті сотні людей із кривавими плакатами в руках... Це акція прихильників руху "прочойс" - за право жінки самій вирішувати, що робити з вагітністю.

Паралельно мітингували "пролайфери" - це ті, хто за заборону абортів. Розділяв їх кордон поліції - і полярні погляди на права жінок.

А саме в цей час у парламенті депутати обговорювали, чи не ввести повну заборону абортів.

Моніка Вєліховська, депутатка партії "Громадянська платформа":

Ми обговорюємо проект, який ніколи не мав би з'явитися в Сеймі. Який прирівнює переривання вагітності до вбивства, а жінку - до вбивці. І передбачає ув'язнення до 25-ти років, або й довічне для лікаря та його пацієнтки.

Марлена Марлонг, міністр у справах сім'ї та соціальної політики:

Шановне панство, людське життя має цінність на будь-якій стадії свого розвитку. І законодавство має його захищати. Щоб боротися за гідність, треба, насамперед, жити. Ми не маємо права вбивати ненароджених дітей.

Цей радикальний законопроект у парламент подали у той самий день, коли на півдні країни - у місті Пщина - померла Ізабелла. 30-річна вагітна жінка. На середині строку у неї відійшли води, у плода діагностували дефекти мозку та серця. Та лікарі... зволікали з абортом. Ізабелла померла дорогою до операційної. Але Польща дізналися про це лише за місяць - аж у листопаді. І вибухнула протестами.

Формально, заборона на аборти у Польщі діє вже майже рік. Конституційний суд дозволив переривати вагітність лише у разі загрози життю жінки або після зґвалтування.

Тоді теж у Польщі вирували пристрасті: численні акції протесту із заворушеннями. Але все марно...

І ось тепер, у випадку з Ізабеллою, лікарі злякалися юридичної відповідальності, вважають активісти. Бо закон карає саме медиків, а не пацієнток - від трьох до восьми років за ґратами.

Уршула Ґрицук, юристка:

Вони налякані і не можуть чітко визначити стан, при якому жінці загрожує небезпека. Бо доведеться мати справу з наслідками такого рішення. Лікарі бездіяли, коли жінці загрожувала небезпека, вони чекали, поки плід помре. Але тоді вже було занадто пізно.

Смерть вагітної знову посилила суспільне напруження. Про заборону абортів в католицькій Польщі, де церква, хоч і відділена від держави, але має значний вплив, дискусії тривають десятиліттями. І загострилися вони з приходом до влади консерваторів з партії "Право і справедливість". Досі в парламенті цитують скандальне висловлювання її лідера, Ярослава Качинського, в інтерв'ю 2016-го року.

Ярослав Качинський, лідер партії "Право і справедливість":

Ми будемо прагнути, щоб навіть випадки дуже важкої вагітності, коли дитина приречена на смерть, сильно деформована, закінчувалися пологами, щоб дитина могла бути хрещена, похована і мала ім'я.

Країну буквально лихоманило. Жінки виходили на «чорні понеділки» - вбрані у темний одяг - аби відстояти право розпоряджатися своїм тілом. І тоді велелюдні демонстрації пригасили запАл консерваторів. Питання заборони абортів відклали. Але - не забули.

Ярослав Качинський, лідер партії "Право і справедливість":

Запевняю, що партія "Право і справедливість" була, є і далі буде ЗА охорону життя. І буде приймати відповідні рішення.

Документ, який розглядали цього тижня, підготували ініціативи "За право на життя" та "Стоп аборти", які зібрали 130 тисяч підписів на його підтримку. Але законопроект - на диво - не пройшов першого читання. Його розкритикувала не лише опозиція, а й навіть речниця правлячої партії.

Аніта Червіньська, речниця партії "Право та справедливість":

Пропозиція карати жінок за порятунок власного життя може призвести до неспокою в суспільстві, бо є неприйнятною. Так може дійти до парадоксальної ситуації, коли жінка, жертва зґвалтування, отримає суворіший вирок, ніж її ґвалтівник.

За останній рік, відколи право на аборт суворо обмежили, таких операцій поменшало на дві третини. А от кількість нелегальних абортів, за деякими оцінками, може сягати ста п'ятдесяти тисяч. Чимало жінок, їдуть на операцію в Німеччину, Нідерланди, Чехію та до нас - в Україну.