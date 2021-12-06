На Волині затримали перших ялинкових браконьєрів [ Редактировать ]
Гаряча пора настала і для бреконьєрів. Фуру з контрабандою сосен та ялинок затримали на Волині.
Машину з понад п'ятьмастами деревами зупинили в одному з прикордонних сіл. Нині там триває спецоперація "Полісся", тож усі немісцеві авто ретельно перевіряють.
За кермом був житель Ковельщини. Водій пояснив правоохоронцям, що дерева буцім-то купив у місцевих жителів. Однак, належних документів на вантаж не надав.
Крім того, на стовбурах дерев були відсутні бирки, що свідчать про легальне походження. Відтак, поліція вилучила машину і вантаж і розпочала слідство. Тепер з'ясовує, чи законно нарубали стільки новорічних дерев.
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