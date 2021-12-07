Загадкова вулиця. У селі біля Рівного є місцина, де в кожній третій хаті живуть близнята або двійнята. І що цікаво - на світ там з'являються лише хлопчики.

Місцеві переконані - все тому, що село має певний талісман. Хоча лікарі - не погоджуються.

Про дивовижні народження, а головне - про причини збігів - розкаже Сніжана Сидорук, вона поспілкувалася і з близнюками, і з їхніми батьками.

Синочки-близнюки для родини Рогашевських стали справжньою несподіванкою. Мама згадує, була впевнена, що носить одного малюка, а про подвійне щастя дізналася лише на третьому УЗД.

Олена Рогашевська, мати близнюків, жителька села Колоденка:

Ми вже коли прийшли на УЗД, я її питаю, ну що там, чи з плодом все добре. А вона каже - у Вас тут сюрприз. Я кажу - який? Ви що на екран не дивитесь. Кажу ну я то дивлюсь, але дивлюсь в дзеркальному відображенні один і другий. Я собі ще не можу зрозуміти, що це таке. Вона каже - у вас буде двійня. То добре, що я лежала.

Нині хлопцям уже по десять років. Родина мешкає на вулиці Шевченка у селі Колоденка. І вулиця ця - на переконання місцевих - справжнє диво.

Роман Горбатюк-Василейко, голова Корнинської громади:

Дійсно, в нас в селі Колоденка є така, якби можна сказати, чарівна вулиця, зі слів жителів. На даній вулиці проживає шість сімей, в яких народилися діти двійнята і близнята. Виходить тенденція, ці всі діти не є родичами між собою і народжуються хлопчики.

Селяни розповідають - двійнята на світ почали з'являтися після того, як на цій вулиці збудували водонапірну вежу. З часом її вподобали лелеки, і звели там гніздо. І в родин, які звідти пили воду, стали ніби-то народжуватися по двоє дітей.

Це ви коли меншими були, пам'ятаєте, і Коля, Вова - ваші друзі двійнята такі самі. Ви разом тоді гралися, гуляли.

У Наталії теж двійнята. Віктору і Павлові уже по тринадцять років. Жінка пригадує, що народження одразу двох синів її не здивувало, хоч і спантеличило.

Наталія Панасюк, мама двійнят:

Я знала, що може бути таке, хоча неочікувано, бо в моєї бабусі теж були діти двійнятка. Не гадала так, тому що я в бабусі 19 онука була. І це тільки в мене з цих всіх дев'ятнадцяти онуків.

Наталія розповідає, що у всіх родинах на її вулиці по двоє з'являються лише хлопчики. За таку особливість дітей жартома називають "шевченківською футбольною командою".

Павло Хращевський, один із двійнят:

В одній сім'ї хлопці ходять у восьмий клас. Звати їх Коля і Вова, а в другій сім'ї двоє хлопців ходять в сьомий клас. Звати Богдан і Тарас.

Те, що на одній вулиці мешкає одразу така кількість близнюків, медики називають збігом. І пояснюють лише спадковістю.

Наталія Домбровська, акушер-гінеколог:

Більше працює генетичний фактор і генетична схильність, тобто у них в родинах були випадки багатоплідних вагітностей. Можливо були покоління, які не мали, а от на їхньому поколінні зійшлося, що вони мають.

З водонапірної башти, яка обросла легендами про чудодійну воду, у Колоденці люди воду вже не п'ють, а лелеки з неї полетіли.