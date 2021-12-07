Длились более двух часов: Байден и Путин завершили переговоры [ Редактировать ]
Встреча Байдена и Путина фото: kremlin.ru
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили свои переговоры по видеосвязи. Онлайн-саммит двух президентов длился более 2 часов.
В начале разговора Байден выразил надежду, что на следующем саммите "Большой двадцатки" он сможет провести очную встречу с Путиным.
Пока неизвестно, о чем договорились Байден и Путин. В ближайшее время пресс-секретари Белого дома и Кремля планируют провести встречу с журналистами, чтобы проинформировать о результатах сегодняшних переговоров.
Как анонсировалось Россией и США, президенты Путин и Байден, прежде всего, планировали обсудить обострение ситуации вокруг Украины, в частности, угрозу российского полномасштабного вторжения. Кроме того, планировалось обсудить кибербезопасность и другие вопросы.
Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".
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