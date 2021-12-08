Четверых человек, погибших в жутком ДТП в Черниговской области, до сих пор не идентифицировали. Всего в масштабной аварии погибли 13 людей.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил директор департамента гражданской защиты Черниговской ОГА Сергей Болдырев.

По данным чиновника, по состоянию на 7 декабря не удалось установить личности 4 человек, погибших в жутком ДТП.

"С завтрашнего дня работа штаба – опознание тел погибших. Не все родственники появились", — сообщил Сергей Болдырев.

Напомним, вблизи села Брусилов Черниговского района в страшное ДТП попали маршрутка и грузовик. По последним данным, 13 человек погибли, еще восемь пострадали. Водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.

Также из-за аварии, унесшей жизни 13 человек и травмировавшей еще восьмерых, сегодня в Черниговской области объявили день траура. Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.

Читайте также, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Авария произошла рано утром на отрезке трассы возле населенного пункта Бышев Червоноградского района.

Кроме того, недалеко от города Обухов, который находится в Киевской области, произошло ДТП, в ходе которого столкнулся пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии, которая произошла в 15:00, автобус перевернулся на бок, также есть информация о пострадавших.

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