COVID-19 в Україні: зафіксували 9371 інфікувань за добу [ Редактировать ]
9 тисяч 371 новий випадок ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 450 пацієнтів померли. Одужало майже 27 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій области, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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8655 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 467 пацієнтів померли. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Донецькій областях.
Одужало - майже 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Донецькій областях - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Майже чотири з половиною тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині - повідомили у МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині - повідомили у МОЗі.
Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.