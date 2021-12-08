Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на всіх гірських перевалах у Карпатах. А комунальники перейшли на посилений режим роботи. Бо Західну Україну вже випробовує негода.

Зокрема, дороги Прикарпаття після крижаного дощу перетворилися на суцільну ковзанку. А вже сьогодні дощі з мокрим снігом накрили більшу частину країни. Синоптики попереджають про ожеледь в північних областях, а також на Вінниччині і Черкащині.

В гірських районах Карпат - хуртовини і загроза сходження лавин. На Київщині та в столиці - ожеледь, на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності - "жовтий".