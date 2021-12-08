Завтра український та американський президенти поговорять телефоном і це вже підтвердили в Білому Домі. Втім, ця розмова навряд чи додасть якихось нових відомостей про вчорашню бесіду - Байдена з Путіним. Адже її головні тези відомі ще відучора. Тож, про що саме йшлося в спілкуванні між Білим домом та Кремлем і як обидві сторони вже сьогодні трактують результати розмови - нагадаємо далі.

Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація з брифінгів та заяв на офіційних сайтах. Сполучені Штати були першими. Поки Джо Байден телефонував європейським лідерам і особисто розповідав про результати переговорів, Білий дім влаштував брифінг.

Джейк Салліван, радник Президента США з питань національної безпеки:

Президент Байден прямо сказав президентові Путіну, якщо Росія вторгнеться в Україну, США та наші європейські союзники у відповідь застосують серйозні економічні заходи. Ми надамо Україні додаткові оборонні потужності і підсилимо наших союзників у НАТО на східному кордоні блоку.

Про конкретні кроки з приводу санкцій в офіційних заявах не йдеться. Напередодні зустрічі преса писала про можливі обмеження для енергетичного сектора, банківської сфери, відімкнення платіжної системи SWIFT і ускладнення конвертації рубля. У разі провокацій - не обійдуть санкції і "Північний потік 2" - повідомила у Сенаті Вікторія Нуланд.

Вікторія Нуланд, Заступниця держсекретаря США з політичних питань:

Ще в липні США та Німеччина заявляли, що російська агресія проти України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо за нашими партнерами. Якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять.

Тож позиція Вашингтону чітка: Росія мусить знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. У Москві ж оприлюднили власне тлумачення переговорів. На сайті Кремля про можливі санкції з боку Штатів - лише одне речення. У повідомленні йдеться, що Путін - у створенні загрози - звинуватив альянс НАТО, який буцімто намагається освоїти українську територію.

А Україну - у демонтажі мінських домовленостей. Багато про обговорення стратегічної безпеки, боротьби з кіберзлочинністю та розв'язання регіональних проблем. Та чи почули один одного співрозмовники - покаже ситуація на нашому східному кордоні.