Попри високий урожай він буде дорожчати. Хліб. Головний стратегічний продукт. А виною всьому - дорогі енергоносії, які напряму впливають на вартість буханця.

Тож коли чекати нових цінників та як можна стримати подорожчання? Наші кореспонденти з'ясовували.

На хлібозаводі у Нових Петрівцях робота кипить цілодобово: понад 800 працівників щодня випікають тут тисячі кілограмів хліба. Потім ці буханки розвозять по регіонах. Обсяг - солідний.

Антон Палій, технолог хлібозаводу:

У нас работают поточные линии, тоннельные печи, как вы видите, на которых работает - обслуживает одну линию там 3-4 человека, в зависимости от продукцуии. Т.е, уровень механизации - достаточно высокий. Упоковка, порезка - это также у нас механизировано.

Усе виробництво налагоджене, як єдиний механізм і потребує чималих затрат. І не лише фізичних, а й енергетичних. А ціна комуналки впливає і на ціну буханки.

Антон Палій, технолог хлібозаводу:

В пределах 10-15 процентов - это если брать энергононосители только по заводу. Если брать еще доставку продукции, до покупателя. То там еще больше. Потому что машины - все видят цены на заправках и как они растут. Поэтому, в общей сложности - там процент будет до 30.

І це - не межа, кажуть тут на хлібзаводі. Бо за останні місяці газ для підприємств подорожчав у сім разів, електроенергія - удвічі! Тож, аби не працювати собі у збиток, доведеться змінювати цінники.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Поскольку хлеб всему голова - очень важно, чтобы хлеб был доступен людям. Очень приятно, что это самое современное предприятие, которое вкладывает деньги в производство, модернизирует. Но даже оно, даже это современное предприятие уже испытывает серьезные трудности, в связи с повышением цен на энергоносители.

Тож депутати пропонують встановити пільговий тариф для таких підприємств. Аби соціальні продукти - залишалися доступними.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мы будем ставить вопрос о том, чтобы товары первой необходимости - хлеб, сахар, то что человек покупает каждый день - была льготная цена на энергоносители. Не может предприятие из-за вот такой непрофессиональной позиции правительства платить больше тысячи долларов - 35 тыс гривен платя сегодня за газ.

Якщо ж ситуація не зміниться, ціна на хліб ще до нового року може зрости на кілька гривень.