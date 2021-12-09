Вакцинация в Украине: сколько людей за сутки сделали прививки [ Редактировать ]
По состоянию на утро, 9 декабря в Украине против коронавируса проведено более 26 млн прививок от коронавируса. За вчера вакцинировали более 178 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Статистика за сутки
За прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек:
- первую дозу вакцины получили 69 267 человек,
- полностью иммунизированны (получили две дозы) - 109 529.
Всего в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 974 700 человек.
Из них получили первую дозу вакцины - 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 151 762 человека.
В общем количестве в стране проведено 26 126 460 прививок.
Напомним, что COVID уже занимает третье место среди причин смертности украинцев.
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