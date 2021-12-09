По состоянию на утро, 9 декабря в Украине против коронавируса проведено более 26 млн прививок от коронавируса. За вчера вакцинировали более 178 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Статистика за сутки

За прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек:

первую дозу вакцины получили 69 267 человек,

полностью иммунизированны (получили две дозы) - 109 529.

Всего в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 974 700 человек.

Из них получили первую дозу вакцины - 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 151 762 человека.

В общем количестве в стране проведено 26 126 460 прививок.

Напомним, что COVID уже занимает третье место среди причин смертности украинцев.

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