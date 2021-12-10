Безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Така ключова тема телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена, що відбулася напередодні. Глави держав говорили півтори години. Зеленський подякував Байдену за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Своєю чергою Байден запевнив, що США та союзники у разі подальшого військового втручання Росії будуть відповідати економічними та іншими заходами. Ішлося також про енергетичну безпеку нашої держави, зокрема про "Північний потік-2".