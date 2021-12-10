Городской совет Нью-Йорка одобрил закон, разрешающий местным жителям, у которых нет американского гражданства, голосовать на местных выборах. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что не будет налагать на решение городского совета вето. Об этом сообщает The New York Times.

9 января 2023 года право выбирать местные власти получат более 800 тыс. жителей крупнейшего города США (население - 8,8 млн), имеющих грин-карту или разрешение на работу.

Нелегальные мигранты, не имеющие законного права находиться в США, голосовать на местных выборах не смогут.

Ранее аналогичная мера была введена в более скромных масштабах в ряде городов в штатах Мэн, Иллинойс и Массачусетс, чтобы городские избираемые органы власти отражали демографию.

В 2020 году в Колорадо, Флориде и Алабаме были приняты поправки, разрешающие голосовать только гражданам США. Запрет на голосование для лиц без американского паспорта действует в Северной Дакоте и Аризоне.

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом недавно подписал документ, согласно которому термин "иностранный гражданин" или "иностранец" признан устаревшим, в связи с чем он будет вычеркнут из законов штата и заменен на другие "более подходящие слова". Теперь иностранцев в Калифорнии будут называть "негражданами" или "иммигрантами".

Напомним, что в Нью-Йорке за прививку от COVID-19 платят по $100.