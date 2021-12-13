Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2021 года опустил официальный курс ниже 27 гривен за доллар. Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 26,8846 гривен за 1 доллар (-0,1395грн). При этом курс доллара на 13 декабря составляет: 27,0241 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара продолжает тенденцию на снижение, которая началась еще на прошлой неделе.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

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