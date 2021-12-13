В Днепре задержали мужчину, который подозревается в подготовке к убийству депутата областного совета, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Суд заключил его под стражу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

8 декабря 2021 в центре Днепра взорвался автомобиль, в салоне которого обнаружили автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие. Конструкция дала возможность подозреваемому на расстоянии выстрелить в здание не менее трех раз.



После этого машина взорвалась от легковоспламеняющейся горючей жидкости, которую преступник заранее установил с целью уничтожения следов преступления.

Правоохранители обыскали жилище мужчины и нашли пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Ранее сообщали, что столичные правоохранители задержали мужчину, который, угрожая произвести взрыв, пытался вынести из пункта обмена валют в Подольском районе крупную сумму. В результате проделанной работы злоумышленник был задержан, правоохранители открыли против него уголовное дело.

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