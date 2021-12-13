У Львові вибухнув будинок [ Редактировать ]
Вибух у Львові. Троє людей з опіками в лікарні. Рвонуло у квартирі на другому поверсі. З вікон валив густий чорний дим.
Вогнеборці буквально за пів години приборкали полум'я. Вибухом зруйнована стінова перегородка, перекриття між квартирами на другому й третьому поверхах. У львівській мерії вже зазначили, що попередня причина трагедії - несправна газова колонка.
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