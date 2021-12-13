Рвонуло у квартирі на другому поверсі

Вибух у Львові. Троє людей з опіками в лікарні. Рвонуло у квартирі на другому поверсі. З вікон валив густий чорний дим.

Вогнеборці буквально за пів години приборкали полум'я. Вибухом зруйнована стінова перегородка, перекриття між квартирами на другому й третьому поверхах. У львівській мерії вже зазначили, що попередня причина трагедії - несправна газова колонка.