І природу берегти, і заробляти. Одна з миколаївських шкіл уже шість років залучає своїх учнів до екологічних ініціатив. Діти не лише сортують сміття, а й здають втор-сировину. І заощаджують, і наповнюють бюджет закладу. Що вже змогли придбати на кошти від непотребу? Марина Михайловська розкаже.

-Бактерії бокаші прискорюють процес компостування та знищують запах.

Великий чорний бак уже наполовину заповнений сміттям. Листя та рештки їжі розкладатимуться в ньому протягом кількох місяців. А вже навесні - перетворяться на корисні й безпечні добрива.

Оксана Руденко, вчителька хімії Миколаївської школи №1 ім. Ольжича:

У нас є можливість компостувати сировину, разом з дітьми проводити дослідження екологічно-біологічні. Як швидко перегниває сировина, як її потім можна використовувати, і будемо потім доглядати за нашою шкільною ділянкою.

Це перший досвід компостування в миколаївських школах. Але адміністрація переконана - буде успішним. По-перше, кажуть, зникне питання, куди дівати відходи з кухні та опале листя. По-друге, на вивезенні сміття можна буде заощадити.

Оксана Руденко, вчителька хімії Миколаївської школи №1 ім. Ольжича:

Економія колосальна за цей процес. Тому що, якщо ми викликаємо машину, нам 3-4 рази на рік доводиться машини, що вивозять гілки, а якщо ми будемо компостувати, мінімум на 1 вивіз зменшиться.

А сортувати непотріб почали ще кілька років тому. Для цього встановили спеціальні контейнери. А спецпристроєм - пресують вторсировину. На виручені від її продажу гроші вже купили вайфай-роутер і диванчики. Ще й учні отримують подарунки.

Назар Дубінецький, учень 9 класу:

Сортувати сміття - це важливо, тому що ми зберігаємо нашу планету. Потім довкілля наше набагато чистіше, повітря чистіше. Наше здоров'я буде набагато краще.

Новенький компостер школа дістала за перемогу в екологічному конкурсі. І такий подарунок, - упевнені організатори, зможе розв'язати проблему з відходами.

Ганна Ганджул, в.о. директора комунальної установи "Агенція розвитку Миколаєва":

Органічні відходи займають приблизно 30-40% від загальної маси відходів, які кожна людина викидає у свій смітник. Тому, якщо ми будемо думати і про органічні відходи, то ми значну частку сміття, яке потрапляє на полігон, зможем зменшити.

Практику компостування місто планує спробувати ще у 5 школах, а надалі долучити до цього також парки та ОСББ.