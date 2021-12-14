Штамм коронавирусной инфекции "Омикрон" был лабораторно подтвержден на территории 77 стран. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, системы здравоохранения рискуют оказаться перегруженными из-за быстрого распространения штамма. "Омикрон"-вариант до сих пор был недооценен в том, что касается его опасности.

Даже если "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев заражения может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения.

Читайте также, китайские ученые утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может обходить защиту вакцины от COVID. Также новый вариант способен уклоняться от защиты антител, которые были получены от предыдущей инфекции.

Кроме того, в Китае зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон". Завез заразный вариант коронавируса в Китай человек, вернувшийся в страну из-за границы, у него по прибытию в страну не было никаких симптомов.

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