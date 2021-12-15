Двоє потерпілих після вибуху у Львові залишаються у лікарні [ Редактировать ]
Двоє людей залишаються в лікарні після вибуху газу в житловому будинку Львова. У 67-річної жінки 25% опіків тіла. Також у відділенні - її племінник. Це мешканці квартири, де рвонуло. Ще одного потерпілого вже виписали. Христина Гашенко продовжить.
У центрі термічної травми - пенсіонерка Юлія Дмитрівна. У жінки 25 відсотків опіків тіла. Пошкоджені руки й тулуб. А ще пацієнтка добряче надихалася чадного газу.
Юлія Дмитрівна, потерпіла:
Я вибігала, в мене киця в хаті згоріла, я хотіла винести і я отак вибігала, і попеклася. Не встигла нічого взяти, ні документів, ні телефонів.
Перед самим вибухом - пенсіонерка почула якийсь звук у газовій колонці. Попросила, щоб племінник перекрив газ.
Олег, потерпілий:
Колонка бахкає, загорілася, Пішов ключ взяти, пробував ще раз відкрити й воно взірвалося. І я відлетів.
Після вибуху почалася пожежа - і квартира пані Юлії вигоріла вщент. Постраждали ще два сусідні помешкання. Згоріло й перекриття між другим і третім поверхами.
Ось дивіться, сквозна дира, там стеклопакети, там треба всьо міняти, ремонт треба робити.
У момент вибуху в горішній квартирі нікого не було.
Уляна, мешканка будинку:
Там немає що спасать в принципі. Удар пішов на верх і воно дало, і лишилося без нічого.
Тож наразі жінка з рідними переселилася до батьків. Інші власники десятьох квартир залишилися вдома.
Попередня причина вибуху - необережне поводження з газовими приладами, - кажуть у міськраді.
Ірина Маруняк, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства:
Я думаю, що комісія і слідчі органи з'ясують хто приходив, хто ремонтував і власне всі ці питання будуть встановлюватись слідчими органами.
Будівельники розпочнуть аварійні роботи: відновлять перекриття та міжкімнатні перегородки. А також встановлять вікна. Усе це - за гроші з резервного фонду міського бюджету.
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Двоє людей залишаються в лікарні після вибуху газу в житловому будинку Львова. У 67-річної жінки 25% опіків тіла. Також у відділенні - її племінник. Це мешканці квартири, де рвонуло.
Відзавтра будівельники розпочнуть аварійні роботи: відновлять перекриття та міжкімнатні перегородки. А також встановлять вікна. Усе це - за гроші з резервного фонду міського бюджету.
У 67-річної жінки 25% опіків тіла. Також в опіковому відділенні - її племінник. Це мешканці квартири, де рвонуло.
За словами очевидців, заграву від полум'я було видно за 10 кілометрів. Щоб ліквідувати прорив, ділянку труби - перекрили. Минулося без жертв.
Вогнеборці буквально за пів години приборкали полум'я. Вибухом зруйнована стінова перегородка, перекриття між квартирами на другому й третьому поверхах.