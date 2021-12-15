ЄС планує заборонити довгострокові газові контракти з Росією [ Редактировать ]
Заборонити довгострокові газові контракти з Росією - після 2049 року. Таке пропонують зробити у Єврокомісії. ЄС хоче радикально переглянути свої енергетичні ринки, адже цієї зими у країнах Європи можуть спостерігатися рекордні ціни на тлі гострого дефіциту блакитного палива. Водночас у Євросоюзі впевнені - відсутність довготривалих контрактів допоможе ефективніше реагувати на енергетичні кризи. І не дозволить Москві використовувати газ як політичну зброю.
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