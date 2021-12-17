В "Борисполе" обнародовали список самых популярных для отпуска мест [ Редактировать ]
В аэропорту "Борисполь" подсчитали количество рейсов, выполненных с января по ноябрь 2021 года. Об этом сообщает радио "Люкс ФМ".
Таким образом, любимой страной у граждан Украины стала Турция. Известно, что в рейтинге сейчас находятся следующе направления:
- Турция – 13 778 рейсов;
- Египет – 8175 рейсов;
- Германия – 3 196 рейсов;
- Объединенные Арабские Эмираты – 2776 рейсов;
- Польша – 2613 рейсов;
- Нидерланды – 1877 рейсов;
- Израиль – 1807 рейсов;
- Грузия – 1 740 рейсов;
- Италия – 1660 рейсов;
- Греция – 1463 рейсов.
Читайте также, венгерский лоукостер Wizz Air отменил 20 направлений из Украины в зимнем расписании из-за низкого спроса. Пассажиры, бронирование которых претерпело изменения, получат уведомление с вариантами о полном возмещения стоимости билетов или о получении 120% компенсации от первоначального тариф.
Кроме того, новогодние праздники - самое любимое время как детей, так и взрослых. Это замечательный период не только для тех, кто хочет неделями сидеть за праздничным столом, но и для туристов, которые планируют незабываемо провести время.
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