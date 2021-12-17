В аэропорту "Борисполь" подсчитали количество рейсов, выполненных с января по ноябрь 2021 года. Об этом сообщает радио "Люкс ФМ".

Таким образом, любимой страной у граждан Украины стала Турция. Известно, что в рейтинге сейчас находятся следующе направления:

Турция – 13 778 рейсов;

Египет – 8175 рейсов;

Германия – 3 196 рейсов;

Объединенные Арабские Эмираты – 2776 рейсов;

Польша – 2613 рейсов;

Нидерланды – 1877 рейсов;

Израиль – 1807 рейсов;

Грузия – 1 740 рейсов;

Италия – 1660 рейсов;

Греция – 1463 рейсов.

Читайте также, венгерский лоукостер Wizz Air отменил 20 направлений из Украины в зимнем расписании из-за низкого спроса. Пассажиры, бронирование которых претерпело изменения, получат уведомление с вариантами о полном возмещения стоимости билетов или о получении 120% компенсации от первоначального тариф.

Кроме того, новогодние праздники - самое любимое время как детей, так и взрослых. Это замечательный период не только для тех, кто хочет неделями сидеть за праздничным столом, но и для туристов, которые планируют незабываемо провести время.

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