На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 7503 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 604 549 инфицированных COVID-19. При этом выздоровели 3 324 999 человек (18 534 - за минувшие сутки), а умерли 92 929 человек (288 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Также за 24 часа госпитализировали 2018 человек, умерли - 288, выздоровели - 18 534. Протестировали методом ПЦР - 35 092 человек, методом ИФА - 7853, экспресс-тестами - 35 721.

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Кроме того, на сегодняшний день в Европе самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине. Ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться.

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