Информации о жертвах и пострадавших нет/ фото: Stroyobzor

В столице на улице архитектора Городецкого произошел пожар на территории ресторана. Об этом сообщает издание "Киев-Оперативный".

По предварительным данным, речь идет о ресторане "Ватра", который расположен на улице Архитектора Городецкого. Заведение горит прямо сейчас. На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в настоящее время нету информации о жертвах или пострадавших в результате происшествия в заведении общественного питания.

Читайте также, в городе Николаев произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Спасателям сообщили о возгорании кабеля в шахте на 3 этаже многоэтажки, прибывшими огнеборцами установлено, что в результате пожара образовалось плотное задымление, распространившееся по лестничному маршу.

Кроме того, в Днепровском районе Киева в понедельник, 6 декабря, возник пожар в помещении шиномонтажа, пожар перекинулся на соседнее кафе. Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании, после чего огонь перебросился на другое строение.

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