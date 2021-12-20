Італійські Санти Клауси змінили традиційний транспорт на гондоли [ Редактировать ]
Замість санок - гондоли! Італійські Санти Клауси змінили традиційний транспорт та влаштували заплив каналами Венеції. Не завадила щорічній регаті навіть негода. Кілька десятків людей переодягнулися в новорічні червоні костюми Дідусів, дехто навіть примостив собі бороду. Оздоблювали не лише себе, а й гондоли та весла. Подивитися на такий новорічний заплив прийшли тисячі туристів.
по теме
Перший встановила британка - Сільвія Поуп. Жінка зібрала понад 1700 ялинкових прикрас. Другий рекорд належить Адаму Вайду із Німеччини. Чоловік має найбільшу у світі колекцію різдвяних брошок.
Ялинка заввишки 24 метри. ЇЇ прикрашають 80 тисяч вогнів, вісім сотень червоних і сріблястих кульок, а також банти. Дерево привезли з муніципалітету - Читтільйо.
Сотні людей зібралися на центральній площі міста, аби побачити святкову красуню.
Марія, Йосип, маленький Ісус та волхви немов виринають із хвиль Адріатичного моря. У Венеції влаштовувати різдвяні сюрпризи заведено здавна.
31 декабря приближается "со скоростью света", еще немного и во всем мире будут отмечать долгожданный праздник чуда и волшебства - Новый год 2021. Самое время активно готовиться к вечеринке
У Харкові заграло вогнями найвище в регіоні 40-метрове новорічне дерево. Далі на жителів та гостей чекали концерт та карнавал. В Одесі офіційний старт новорічним святам дали на Думській площі.